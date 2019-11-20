Четыре человека пострадали в аварии с автобусом в Мурманской области. Как сообщает региональное УМВД, авария произошла минувшим вечером, 19 ноября, на трассе «Кола – Серебрянские ГЭС».

Водитель автобуса Mercedes по какой-то причине съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось на правый бок. В салоне было 24 пассажира, четырем из них потребовалась помощь медиков, ее оказали амбулаторно.

По факту случившегося проводится административное расследование, в рамках которого полицейским предстоит установить точную причину аварии и все обстоятельства.

На минувшей неделе в Гусь-Хрустальном в аварию попал школьный автобус с детьми. Шестеро получили травмы.