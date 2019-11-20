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12:39   20 Ноября 2019
Россия

Соловьев осудил премию Ходороковского, отправившего людей «на смерть в Африку»

Соловьев осудил премию Ходороковского, отправившего людей «на смерть в Африку»

Телеведущий Владимир Соловьев жестко выразился о новой моде в России — ненавидеть Родину. В эфире авторской программы «Вести ФМ» он упомянул о блогере Юрии Дуде, который получил премию беглого олигарха Михаила Ходорковского за фильм о теракте в Беслане.

Соловьев напомнил, что Дудь «является абсолютным проектом Ходорковского». Журналист назвал олигарха человеком, у которого «есть собственное кладбище».

Он также напомнил, что Ходорковский «послал людей на смерть» в ЦАР, «без поддержки, по левым документам, без всякой проработки вопросов безопасности», пишет «Царьград».

«Какой надо быть мерзостью, чтобы принимать нечто у Ходорковского. Вот из этих кровавых рук...», — недоумевает ведущий.

Речь идет о гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской республике в июле 2018 года. Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко приехали в ЦАР по заданию так называемого «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который до августа минувшего года спонсировал Ходорковский.

Журналисты прилетели в страну без охраны, бронеавтомобиля и переводчика, чтобы снять фейковый фильм о ЧВК «Вагнер». У них не было даже бронежилетов, а пресс-карты оказались поддельными, как и документы ООН. В ночь на 31 июля трое россиян погибли от рук неизвестных боевиков.

 

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Автор: Саида Габиева
#ходорковский #цар

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