Мошенники-гастролеры из России придумали новый способ обмана жителей Белоруссии. Об этом заявил начальник отдела главного управления уголовного розыска (ГУУР) белорусского МВД Андрей Микулич.

Схема для Белоруссии новая, поэтому местные жители верят обманщикам и ни о чем не подозревают, отметили в полиции.

Смуглые мужчины неславянской наружности на автомобиле с российскими номерами приезжают в Белоруссию и под видом строителей-гастарбайтеров начинают обрабатывать местных жителей. На этой неделе от мошенников из России пострадал житель Минска. По его словам, к нему подошел якобы гастарбайтер и рассказал, что нашел на стройке серебряные и золотые монеты, которые хочет продать. Но сдать находку государству не хочет, так как у него якобы нет разрешения на работу и документов.

После того, как он согласился, мужчину завели в ломбард, где сотрудник проверил одну из монет на подлинность. Мошенник заранее передал на проверку золотую монету, а при продаже мужчине были переданы фальшивки. В общей сложности житель Минска лишился одной тысячи долларов.

Сразу после выгодной сделки мошенники возвращаются в Россию, а вместо них в Белоруссию приезжают новые. Чаще всего в новой группе обманщиков есть родственники тех, кто уже побывал в Минске. Одного из таких преступников полиции Белоруссии удалось задержать.