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11:44   20 Ноября 2019
Россия

Центробанк и ФАС хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк и ФАС хотят установить единую комиссию за переводы с карт

Центробанк РФ планирует вернуться к обсуждению размера комиссии за переводы между банками. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова в среду, 20 ноября.

Банк России и ФАС выступили с инициативой уравнять комиссии в 2018 году. В начале текущего года собралась рабочая группа по этому вопросу, но стороны так и не договорились. Таможников отметил, что сейчас ЦБ пытается найти баланс в стоимости переводов, а антимонопольная служба поддерживает возобновление дискуссии.

Регулятор хочет, чтобы комиссия для переводов для всех видов клиентов стала единой. Если инициативу примут, размеры комиссии будут устанавливаться банком. Тариф будет единым для разных видов переводов.

По словам Таможникова, внедрение Системы быстрых платежей, на которую возлагают надежды, потребует много времени.

«Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно», — добавил он.

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Автор: Арсений Аскольский

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