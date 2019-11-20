Столтенберг считает, что отношения с РФ нужно улучшать, но без ущерба для НАТО

Североатлантическому альянсу нужно стремиться к налаживанию отношений с Россией, но делать это нужно, не нанося ущерба собственным принципам и безопасности.

Об этом в интервью изданию El País заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я твердо верю, что мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой. Но мы не можем жертвовать нашими принципами и нашей безопасностью», - заявил он.

При этом Столтенберг отметил, что альянс нуждается в сдерживании, обороне и диалоге, и в этом «нет никакого противоречия».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров уже говорил, что российская сторона хотела бы наладить нормальный диалог с Североатлантическим альянсом, и не ее вина, что были заморожены практически все формы кооперации. При этом Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве.