Тринадцать военнослужащих погибли в Афганистане при атаке боевиков на военную базу

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенного в России решением Верховного суда) напали на военную базу в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны, убив как минимум 13 военнослужащих и ранив еще пятерых.

Об атаке в среду утром сообщает местный телеканал Tolo News, отмечая, что нападение было совершено во вторник вечером. Более никаких подробностей нападения на афганскую военную базу не приводится.

В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан», ранее захватившего значительные территории в сельских районах страны и развернувшего наступление на города.