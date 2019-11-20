Тринадцать военнослужащих погибли в Афганистане при атаке боевиков на военную базу
Боевики радикального движения «Талибан» (запрещенного в России решением Верховного суда) напали на военную базу в афганской провинции Кундуз на северо-востоке страны, убив как минимум 13 военнослужащих и ранив еще пятерых.
Об атаке в среду утром сообщает местный телеканал Tolo News, отмечая, что нападение было совершено во вторник вечером. Более никаких подробностей нападения на афганскую военную базу не приводится.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан», ранее захватившего значительные территории в сельских районах страны и развернувшего наступление на города.
13 Afghan Soldiers Killed in Taliban Attack in #Kunduz#Afghanistan https://t.co/nxbUViCqZA pic.twitter.com/yQZZ7xh8Sz— TOLOnews (@TOLOnews) November 20, 2019