Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получат звезды Героев России 21 ноября

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получат звезды Героев России 21 ноября. Информацию об этом подтвердили в авиакомпании.

Награждение пилотов состоится в четверг, 21 ноября, в Кремле, передает РИА Новости. Кроме того, 20 ноября Юсупов и Мурзин получат ордена Мужества.

15 августа самолет «Уральских авиалиний» вылетел из аэропорта Жуковский и столкнулся со стаей птиц на высоте около 30 метров. В результате у самолета отказали двигатели, а пилоты приняли решение посадить воздушное судно в кукурузное поле. Аварийная посадка проходила без шасси. На борту самолета находились 226 пассажиров, никто не погиб, пострадали 76 человек, у большинства из них зафиксированы ушибы.

Бортпроводников лайнера Дмитрия Ивлицкого, Алию Слякаеву, Дмитрия Гончаренко и Яну Ягодину наградили орденами Мужества. 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героев России командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.