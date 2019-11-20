Ученые перевели возраст собаки в человеческий благодаря новой формуле

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, как можно узнать возраст собаки в пересчете на человеческий. Математическая формула представляет собой не просто умножение собачьих лет на семь, согласно «народной» формуле собачников.

По данным исследования, человеческий возраст собаки равен логарифму возраста собаки, умноженному на 16. Затем нужно добавить к формуле 31 (16 x log возраста собаки + 31).

Ученые выяснили, что в процессе старения у людей и собак к молекулам ДНК присоединяются метильные группы. Они могут изменять активность сегмента ДНК. Таким образом ученые и решили определять биологический возраст собак..

Так, по новой формуле семинедельный щенок биологически соответствует девятимесячному младенцу. Лабрадор со средней продолжительностью жизни 12 лет имеет среднюю продолжительность жизни человека (70 лет).