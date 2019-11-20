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11:21   20 Ноября 2019
Россия

Газовая труба загорелась в жилом доме в Мурманске, эвакуированы более 60 человек

Газовая труба загорелась в жилом доме в Мурманске, эвакуированы более 60 человек

Два человека пострадали при возгорании газовой трубы в жилом многоквартирном доме на улице Подстаницкого в Мурманске.

Как сообщает пресс-служба регионального Главного управления МЧС, газовая труба в кухне одной из квартир горела открытым пламенем. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 4.46. На место происшествия прибыли два пожарных отделения и автолестница.

Всего из дома были эвакуированы 62 человека, в том числе 12 детей.

«Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Газовая служба поставила заглушку на трубу. Угрозы жизнью и здоровью людей нет», - сообщили в МЧС.

К 5.05 пожал был локализован на площади 10 квадратных метров, а к 5.44 – ликвидирован полностью. Затем жильцам было разрешено вернуться в свои квартиры.

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Автор: Александр Люблинский
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