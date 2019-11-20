США выгодно освобождение пленных террористов курдскими радикалами в Сирии — эксперт

Пленные террористы больше ничем не угрожают курдским боевикам в Сирии, поэтому они освобождают их, чтобы создать хаос в стране. В этом уверен старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Ранее Турция обвинила курдских радикалов в том, что они освободили более восьми сотен террористов ИГ* (запрещено в РФ). По словам Долгова, террористы больше не представляют никакого интереса для курдских радикалов, поэтому они решили их отпустить, так как никакой выгоды от них не будет. Эксперт напомнил, что ранее террористы ИГ* не раз сотрудничали с курдскими радикалами из «Демократических сил Сирии» (SDF). Сами курдские боевики не раз использовали пленных террористов в качестве козыря, когда продавливали свои интересы.

«Сейчас на карту поставлен вопрос самого нахождения курдских радикалов на севере Сирии, поэтому надобность в таких заложниках отпала. Наоборот, их освобождение позволит лишь усилить хаос в регионе», — передает слова Бориса Долгова «ПолитРоссия».

Эксперт уверен, что курдские радикалы по-прежнему сотрудничают с Вашингтоном, а властям США выгодно освобождение террористов в Сирии, так как это усугубит обстановку в регионе и позволит устанавливать там свои правила, которые поспособствуют свержению правительства Башара Асада. Поэтому освобождение террористов ИГ* сыграет США на руку, а в вопросе освобождения не обошлось без одобрения Вашингтона, говорит Борис Долгов.

«Чем напряженнее обстановка в Сирии, чем выше градус безумия, тем проще будет США обосновать свое нахождение там», – резюмирует эксперт.

В начале октября армия Турции начала антитеррористическую операцию против курдских радикалов на севере Сирии. Курдские боевики объединились с террористами и под предлогом борьбы с ними заняли чужие территории. Позднее северо-запад Сирии частично оккупировали США, которые при поддержке курдских бандформирований открыто воруют сирийскую нефть и делят доход от ее продажи с курдами и террористами ИГ*.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.