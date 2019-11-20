Вылетавший в Стамбул самолет вернулся в Баку из-за плохого самочувствия пассажира. Инцидент произошел утром в среду, 20 ноября, с самолетом авиакомпании Buta Airways.

Рейс J2 9103 из Баку в Стамбул был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Причиной стало плохое самочувствие пассажира на борту. Всего в самолете было 104 пассажира.

После приземления, человека, которому стало плохо, передали медикам, а воздушное судно вновь вылетело в Турцию.

Ранее сообщалось, что пассажир отсудил у авиакомпании UTair 630 тысяч рублей за ЧП с самолетом в Сочи, который выкатился с посадочной полосы в реку.