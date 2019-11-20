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10:51   20 Ноября 2019
Россия

ВЦИОМ выяснил, что более 80% россиян считают себя счастливыми

ВЦИОМ выяснил, что более 80% россиян считают себя счастливыми

Опрос ВЦИОМ показал, что более 80% россиян в разной степени считают себя счастливыми. По данным исследования, 81% граждан определенно или скорее считает себя счастливым, 17% россиян чувствуют себя скорее или определенно несчастными.

Чаще всего участников опроса делает счастливыми наличие семьи (29%), на втором месте стоит здоровье и жизнь своя и близких (22%). На третьей строчке расположилась хорошая работа (13%), наличие детей (12%) и общая удовлетворенность жизнью (12%).

По данным ВЦИОМ, чувствовать несчастными россиян заставляют материальные трудности (15%), плохое положение дел в стране (10%), плохое состояние здоровья (5%), низкий уровень и задержка заработной платы (5%).

При этом 48% респондентов считают, что среди их знакомых примерно одинаково и счастливых, и несчастливых людей, 31% считают, что больше счастливых, а 17% — считают наоборот.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 15 ноября. В нем участвовало 1600 россиян от 18 лет, метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Автор: Арсений Аскольский
#вциом #счастье

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