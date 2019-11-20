Трое осужденных в Калмыкии сбежали из тюрьмы, чтобы попасть на день города в Астрахани. Инцидент произошел еще в сентябре, но прокуратура направила уголовное дело в суд лишь на днях.

Трое осужденных, отбывающих наказание в ИК-2 в поселке Яшкуль Калмыкии, сбежали из тюрьмы, угнали машину и направились в Астраханскую область. Их задержали через несколько часов, все трое были сильно пьяны, а документов ни у кого не было. Сбежавшими оказались двое жителей Астраханской области и один житель Краснодарского края, они отбывали сроки за кражу, разбой и грабеж.

Как рассказали задержанные, они сбежали потому, что хотели попасть на день города в Астрахани, который отмечается 15 сентября. Сейчас по факту побега из тюрьмы и угона автомобиля заведено уголовное дело. В колонии, откуда сбежали преступники, провели проверку, по итогам которой в работе учреждения нашли ряд недочетов.

Сейчас дело передано в суд. Ожидается, что осужденным не только добавят срок, но и изменят вид содержания на более строгий.