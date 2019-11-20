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10:25   20 Ноября 2019
Россия

Археологи нашли уникальные культовые предметы эпохи неолита в Сибири

Археологи нашли уникальные культовые предметы эпохи неолита в Сибири

Уникальные культовые предметы эпохи неолита сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН нашли в Венгеровском районе Новосибирской области. Об этом сообщил заведующий отделом археологии эпохи палеометалла академик Вячеслав Молодин.

Фигуру птицы и голову лося из рога археологи обнаружили летом при исследовании культового комплекса эпохи раннего неолита на памятнике Усть-Тартас-1. Он расположен на террасе левого берега займища Таи (проточного озера), соединенного в этом месте с рекой Тартас. Комплекс отнесен к барабинской неолитической культуре — VII - первая половина VI тысячелетия до нашей эры.

Молодин рассказал, что такие изделия известны в неолитических памятниках Северной Европы. Ученые интерпретируют их как навершия жезлов. Под культовыми предметами лежали кости нескольких лебедей, костяные и роговые орудия различного назначения. Ниже было найдено скопление суставов мелких птиц. Археологи предполагают, что это  остатки ожерелья.

Предметы были плотно уложены в емкость из органического материала. Сейчас сотрудники ИАЭТ СО РАН изучают найденные вещи и осмысляют идею и назначение всего комплекса.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сибирь #археология

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