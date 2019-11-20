Полиция Нидерландов обнаружила на британском грузовом судне 25 мигрантов

Двадцать пять незаконных мигрантов были обнаружены нидерландской полицией в рефрижераторном отсеке Britannia Seaways, которое направлялось в британский порт Филикстоу.

Об этом в среду сообщает информагентство NOS.

Как отмечается, двум обнаруженным в рефрижераторе мигрантам потребовалась медицинская помощь и они были госпитализированы. Остальные нелегалы оказались здоровы. В настоящее время национальность мигрантов выясняется.

Полиция Нидерландов задержала капитана судна, на борту которого были обнаружены нелегалы, по подозрению в причастности к их незаконной перевозке.

Напомним, 23 октября в британском Эссексе был обнаружен грузовик с телами 39 мигрантов, которые, как выяснилось позже, были гражданами Вьетнама. Грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии. Водителя арестовали.