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 Полиция Нидерландов обнаружила на британском грузовом судне 25 мигрантов

Полиция Нидерландов обнаружила на британском грузовом судне 25 мигрантов
10:50   20 Ноября 2019
Весь мир

Полиция Нидерландов обнаружила на британском грузовом судне 25 мигрантов

Полиция Нидерландов обнаружила на британском грузовом судне 25 мигрантов

Двадцать пять незаконных мигрантов были обнаружены нидерландской полицией в рефрижераторном отсеке Britannia Seaways, которое направлялось в британский порт Филикстоу.

Об этом в среду сообщает информагентство NOS.

Как отмечается, двум обнаруженным в рефрижераторе мигрантам потребовалась медицинская помощь и они были госпитализированы. Остальные нелегалы оказались здоровы. В настоящее время национальность мигрантов выясняется.

Полиция Нидерландов задержала капитана судна, на борту которого были обнаружены нелегалы, по подозрению в причастности к их незаконной перевозке.

Напомним, 23 октября в британском Эссексе был обнаружен грузовик с телами 39 мигрантов, которые, как выяснилось позже, были гражданами Вьетнама. Грузовик прибыл в Великобританию из Болгарии. Водителя арестовали.

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Автор: Александр Люблинский
#мигранты #полиция #нидерланды #судно #нелегалы

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