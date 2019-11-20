Ксения Собчак возглавила список самых богатых Instagram-блогеров в России по версии журнала Forbes. Издание опубликовало топ блогеров в среду, 20 ноября.

Так, по версии Forbes, российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Супер» в течение года получила более 1,6 миллиона долларов за рекламные посты в Instagram.

Вторую строчку заняла телеведущая Регина Тодоренко, ее доход от постов в соцсети составил 860 тысяч долларов. «Бронза» рейтинга досталась Ольге Бузовой, ее доход за рекламу в Instagram составил чуть менее 860 тысяч долларов за год.

В пятерке лидеров оказался автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев, который за год получил от рекламы 850 тысяч долларов, а также певица Полина Гагарина, доход от постов которой равен 0,77 миллиона долларов.

Для составления рейтинга учитывались аккаунты с количеством подписчиков более двух миллионов человек.