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9:59   20 Ноября 2019
Россия

Ксения Собчак возглавила список самых богатых Instagram-блогеров в России

Ксения Собчак возглавила список самых богатых Instagram-блогеров в России

Ксения Собчак возглавила список самых богатых Instagram-блогеров в России по версии журнала Forbes. Издание опубликовало топ блогеров в среду, 20 ноября.

Так, по версии Forbes, российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Супер» в течение года получила более 1,6 миллиона долларов за рекламные посты в Instagram.

Вторую строчку заняла телеведущая Регина Тодоренко, ее доход от постов в соцсети составил 860 тысяч долларов. «Бронза» рейтинга досталась Ольге Бузовой, ее доход за рекламу в Instagram составил чуть менее 860 тысяч долларов за год.

Ксения Собчак возглавила список самых богатых Instagram-блогеров в России

В пятерке лидеров оказался автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев, который за год получил от рекламы 850 тысяч долларов, а также певица Полина Гагарина, доход от постов которой равен 0,77 миллиона долларов.

Для составления рейтинга учитывались аккаунты с количеством подписчиков более двух миллионов человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #ксения собчак #бузова

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