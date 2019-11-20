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9:42   20 Ноября 2019
Россия

Роструд рассказал, как продлить новогодние или майские праздники

Роструд рассказал, как продлить новогодние или майские праздники

Роструд рассказал, как россияне могут продлить себе новогодние или майские праздники и отдохнуть подольше. В ведомстве отмечают, что продление является законным.

Так, если сотрудник уже проработал на одном месте более полугода, то он имеет право взять отпуск с 9 января и продлить себе новогодние каникулы. Для этого необходимо предупредить работодателя заранее и свериться с графиком отпусков, составляемым на предприятии или в компании. За две недели до отпуска работник должен быть письменно уведомлен о нем. Таким же образом можно поступить в мае, присоединив праздники к отпуску.

В Роструде напоминают, что 30 и 31 декабря 2019 года являются рабочими днями, а с 1 по 8 января 2020 года россиян ждут новогодние каникулы.

Ранее российские туроператоры сообщили, что зафиксировали резкий рост спроса на новогодние путевки в теплые страны.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #новый год #майские праздники

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