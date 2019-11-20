Двое военнослужащих США погибли в Афганистане при крушении вертолета

Американский военный вертолет потерпел крушение в Афганистане в среду утром. В результате катастрофы погибли двое военнослужащих.

Об этом, ссылаясь на заявление американских военных, сообщает агентство Reuters.

«Причина крушения выясняется, однако, по предварительным данным, нет оснований утверждать, что оно было вызвано вражеским огнем», — говорится в сообщении.

Причины крушения военного вертолета к настоящему моменту не называются. Подробности произошедшего уточняются.