Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Роструд рассказал, как продлить новогодние или майские праздники

Роструд рассказал, как продлить новогодние или майские праздники

 Погода в Москве будет меняться в течение дня

Погода в Москве будет меняться в течение дня
Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

 Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов
Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

 Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич
Роструд рассказал, как продлить новогодние или майские праздники

Роструд рассказал, как продлить новогодние или майские праздники

 Погода в Москве будет меняться в течение дня

Погода в Москве будет меняться в течение дня
Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

 Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов
Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

 Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич
9:19   20 Ноября 2019
Россия

Погода в Москве будет меняться в течение дня

Погода в Москве будет меняться в течение дня

Погода в Москве будет меняться в течение дня. По данным погодного центра «Фобос», жителей и гостей столицы в среду, 20 ноября, ждут дожди и облачность.

До середины для в городе будет моросящий дождь и облачно, но ближе к вечеру осадки прекратятся, ожидается переменная облачность. При этом если в начале дня в Москве и Московской области будет до +5 градусов, то к вечеру похолодает до минусовых температур, местами ожидается -5, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Кроме того, атмосферное давление будет повышенным на 20 единиц, а скорость ветра увеличится местами до восьми метров в секунду, передает РИА Новости.

Ранее врачи рассказали, как метеозависимые люди смогут нормально перенести аномально низкое или высокое атмосферное давление.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...