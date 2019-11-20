Погода в Москве будет меняться в течение дня. По данным погодного центра «Фобос», жителей и гостей столицы в среду, 20 ноября, ждут дожди и облачность.

До середины для в городе будет моросящий дождь и облачно, но ближе к вечеру осадки прекратятся, ожидается переменная облачность. При этом если в начале дня в Москве и Московской области будет до +5 градусов, то к вечеру похолодает до минусовых температур, местами ожидается -5, на дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Кроме того, атмосферное давление будет повышенным на 20 единиц, а скорость ветра увеличится местами до восьми метров в секунду, передает РИА Новости.

Ранее врачи рассказали, как метеозависимые люди смогут нормально перенести аномально низкое или высокое атмосферное давление.