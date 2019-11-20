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8:57   20 Ноября 2019
Россия

Российские товары получат приоритет при проведении госзакупок

Российские товары получат приоритет при проведении госзакупок

Российские товары получат приоритет при планировании и проведении госзакупок, соответствующий законопроект разработали в Совфеде, сейчас документ направили в правительство для отзыва.

Одним из авторов документа является сенатор Андрей Кутепов. По его словам, поправки в 44-й Федеральный закон установят принцип приоритетности российских товаров при госзакупках. Также российское правительство сможет устанавливать для заказчиков квоту и составлять список товаров, приобретаемых у российских производителей. Кутепов уверен, что таким образом отечественные товары будут охотнее использоваться, передает «Парламентская газета».

Российские товары получат приоритет при проведении госзакупок

Сейчас закон предполагает лишь точечные запреты на импорт. В частности, запрещен закуп произведенной за рубежом продукции машиностроения, легкой, оборонной промышленности, а также программного обеспечения и мебели. Также в списке ряд лекарств, пищевых продуктов и радиоэлектроника.

Сенатор говорит, что после изменения в законе заказчики смогут указать необходимые характеристики товаров при формировании госзакупок, с которыми смогут сверяться производители. Авторы законопроекта уверены, что изменения позволят стимулировать производителей в стране.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #госзакупки

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