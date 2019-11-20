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Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

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Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

 Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич
8:34   20 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы. В результате атаки «Демократических сил Сирии» погибли двое детей.

Как сообщает Twitter-канал XXVII, инцидент произошел в школе в поселке Хаджи-Салех в районе города Тель-Абъяд, куда попал ракетный снаряд. В результате обстрела погибли двое детей и один взрослый, восемь человек ранены.

В сирийском поселке Хошан подорвался на оставленной курдскими террористами мине местный фермер. Радикалы производили минирование жилых кварталов перед тем, как покинуть захваченные территории. Накануне в этом поселке в результате разорвавшейся мины погиб ребенок.

В провинции Латакия продолжаются столкновения террористов и Сирийской арабской армии, боевики «Тахрир аш-Шам*» (запрещена в РФ) убили нескольких военных САА и их союзни8ков, но официально эта информация нигде не подтверждена.

Курдские боевики обстреляли школу в провинции Ракка в Сирии, есть жертвы

В провинции Идлиб террористы «Тахрир аш-Шам*» распустили так называемое «Правительство национального спасения», генеральный совет которого решил поменять руководство и выбрать новый состав «кабинета министров» в течение предстоящего месяца. Ранее боевики ввели в провинции повышенный налог на сбор оливкового масла, местные жители организовывали забастовки.

В провинции Хасака взорвался автомобиль, ЧП произошло около турецкой военной базы у Тель-Халаф. В результате ВС Турции и союзные силы потеряли нескольких человек.

* Тахрир аш-Шам — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #политика

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