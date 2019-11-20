Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Российский сенатор Франц Клинцевич обратил внимание на право Турции, как и любого государства, защищать свои границы от внешней угрозы. Об этом он заявил в интервью «Инфореактору».

Парламентарий отметил, что любая страна имеет право на защиту своих границ, но с учетом международного права. Он подчеркнул, что есть определенные договоренности между Турцией, Сирией и Россией, которые нужно соблюдать, а также корректировать свои действия с их учетом.

Клинцевич отметил, что курдские боевики настроены воинственно, поскольку их прикрывает США, преследующие свои интересы. Так, США заняли нефтегазовые месторождения в провинции Дейр-эз-Зор, где в 2017 году курдские боевики заключили сделку с террористами «Исламского государства»* по контрабанде сирийской нефти. Таким образом, Вашингтон наживается на краденных ресурсах.

«Я думаю, что курдам надо что-то решать и серьезно думать, чем для них это закончится. А американцы свое дело знают. Они занимаются провокациями, натравливают и дестабилизируют ситуацию, они и дальше это будут делать», — отметил Клинцевич.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ.