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Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

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8:00   20 Ноября 2019
Весь мир

Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Турция имеет право защищать свою границу от курдских боевиков в Сирии, заявил Клинцевич

Российский сенатор Франц Клинцевич обратил внимание на право Турции, как и любого государства, защищать свои границы от внешней угрозы. Об этом он заявил в интервью «Инфореактору».

Парламентарий отметил, что любая страна имеет право на защиту своих границ, но с учетом международного права. Он подчеркнул, что есть определенные договоренности между Турцией, Сирией и Россией, которые нужно соблюдать, а также корректировать свои действия с их учетом.

Клинцевич отметил, что курдские боевики настроены воинственно, поскольку их прикрывает США, преследующие свои интересы. Так, США заняли нефтегазовые месторождения в провинции Дейр-эз-Зор, где в 2017 году курдские боевики заключили сделку с террористами «Исламского государства»* по контрабанде сирийской нефти. Таким образом, Вашингтон наживается на краденных ресурсах.

«Я думаю, что курдам надо что-то решать и серьезно думать, чем для них это закончится. А американцы свое дело знают. Они занимаются провокациями, натравливают и дестабилизируют ситуацию, они и дальше это будут делать», — отметил Клинцевич.

ИГ* - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

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