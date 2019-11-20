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 Армия Израиля взяла на себя ответственность за атаку на военные объекты в Сирии

Армия Израиля взяла на себя ответственность за атаку на военные объекты в Сирии
7:18   20 Ноября 2019
Весь мир

Армия Израиля взяла на себя ответственность за атаку на военные объекты в Сирии

Армия Израиля взяла на себя ответственность за атаку на военные объекты в Сирии

Армия обороны Израиля заявила об атаке в Сирии десятки целей. Об этом сообщает израильское агентство Haaretz.

Во вторник пресс-служба армии Израиля сообщила, что военные засекли пуски четырех ракет по территории Израиля со стороны Сирии. Все ракеты были перехвачены. В ночь на среду государственное телевидение Сирии сообщало, что ПВО отражало атаку на Дамаск и его окрестности.

Израильская армия объявила в среду, что атаковала множество целей, принадлежащим силам Ирана «Кудс» и сирийской армии. Отмечалось, что атака стала ответом на запуск силами Ирана ракет с территории Сирии в сторону Израиля.

Также в заявлении израильских военных сообщается, что удары были нанесены почти по двум десяткам целей, более половины которых находятся в распоряжении иранских сил.

Одной из целей стало находящееся около аэропорта в Дамаске здание, в котором якобы находится штаб-квартира «Кудс». Подчеркивается, что израильские силы намеренно не стали их полностью разрушать.

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Автор: Олег Королев
#сирия #израиль #пво

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