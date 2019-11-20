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Органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году, пишут СМИ

Органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году, пишут СМИ

 Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам
Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

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6:54   20 Ноября 2019
Весь мир

Теплая зимняя погода в России ожидается в декабре, сообщили в Гидрометцентре

Теплая зимняя погода в России ожидается в декабре, сообщили в Гидрометцентре

Теплая погода в декабре ожидается на севере европейской части России, на Урале, а также на севере Красноярского края. Об этом сообщил «Российской газете» глава отдела долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко.

По его словам, температура выше обычной ожидается также в Москве и Подмосковье. При этом снег в столице выпадет не раньше декабря. Несмотря на похолодание, в ближайшие дни осадков не ожидается.

Тищенко заявил, что на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах отклонение от нормы маловероятно.

Специалист уточнил, что приводит лишь предварительный прогноз. Точная информация о декабрьской погоде появится в конце ноября.

Ранее в метеорологическом центре «Фобос» сообщили, что в ближайшие дни на смену теплой погоде в столице придут заморозки. При этом ожидается, что в четверг начнется метеорологическая зима.

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Автор: Олег Королев
#погода #гидрометцентр

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