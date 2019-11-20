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6:32   20 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленской принесет стране «разорение и унижение», заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

При этом нардеп отметил, что Зеленский все же хочет принести мир на Украину.

По его словам,  партия не просто прикладывает для этого участие, она является центральной фигурой в уничтожении нации. Киева уверен, что пока Киев занят рассказами о «российской агрессии», страну сдают американским партнером.

Депутат заявил, что его беспокоит недостаточность опыта у Зеленского. По его мнению, находящиеся рядом с ним люди только заведут его в блуд.

Также он добавил, что не рассчитывает на хорошие результаты от встречи в «нормандской четверки». Киба выразил надежду, что европейские партнеры смогут вывести Зеленского на «правильную позицию»,. которая приведет к завершению конфликта в Донбассе.

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Автор: Олег Королев
#зеленский

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