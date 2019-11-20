США ответсвенны за выпущенных курдскими боевиками в Сирии сторонников ИГ* - эксперт

Публицист и политолог Армен Гаспарян рассказал «Инфореактору» о том, куда отпущенные курдскими боевиками террористы ИГ* отправятся из лагерей в Сирии.

По словам Гаспаряна, проблема «рассасывания» террористов ИГ* «вечна», поскольку они «чудесным образом» оказываются в Ираке, Ливии и даже в лагерях на территории Турции.

Политолог отметил, что во взаимоотношениях курдских боевиков в Сирии и турецкой стороны «завязло» множество полиитческих игроков, которые не готовы действовать также решительно, как и Россия. По его словам, некоторые из них считают, что ситуация разрешится сама собой.

«Если вы выпускаете боевиков, значит, они идут в другое место, значит, еще где-то полыхнет. Йемен еще есть под боком — перспективное место для очередного хаоса в регионе», - заявил Гаспарян.

Эксперт также заявил, что вопросы о деятельности курдских боевиков в Сирии следует адресовать США. Он предположил, что они могут ответить , но надежды на это в ближайшее время нет.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в России.