Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году, пишут СМИ

Органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году, пишут СМИ

 Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам
Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

 Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов
США ответсвенны за выпущенных курдскими боевиками в Сирии сторонников ИГ* - эксперт

США ответсвенны за выпущенных курдскими боевиками в Сирии сторонников ИГ* - эксперт

 НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос

НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос
Органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году, пишут СМИ

Органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году, пишут СМИ

 Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам
Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

Украинский депутат предсказал уничтожение Украины из-за Зеленского

 Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов
США ответсвенны за выпущенных курдскими боевиками в Сирии сторонников ИГ* - эксперт

США ответсвенны за выпущенных курдскими боевиками в Сирии сторонников ИГ* - эксперт

 НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос

НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос
6:11   20 Ноября 2019
Весь мир

США ответсвенны за выпущенных курдскими боевиками в Сирии сторонников ИГ* - эксперт

США ответсвенны за выпущенных курдскими боевиками в Сирии сторонников ИГ* - эксперт

Публицист и политолог Армен Гаспарян рассказал «Инфореактору» о том, куда отпущенные курдскими боевиками террористы ИГ* отправятся из лагерей в Сирии.

По словам Гаспаряна, проблема «рассасывания» террористов ИГ* «вечна», поскольку они «чудесным образом» оказываются в Ираке, Ливии и даже в лагерях на территории Турции.

Политолог отметил, что во взаимоотношениях курдских боевиков в Сирии и турецкой стороны «завязло» множество полиитческих игроков, которые не готовы действовать также решительно, как и Россия. По его словам, некоторые из них считают, что ситуация разрешится сама собой.

«Если вы выпускаете боевиков, значит, они идут в другое место, значит, еще где-то полыхнет. Йемен еще есть под боком — перспективное место для очередного хаоса в регионе», - заявил Гаспарян.

Эксперт также заявил, что вопросы о деятельности курдских боевиков в Сирии следует адресовать США. Он предположил, что они могут ответить , но надежды на это в ближайшее время нет.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #сирия #иг #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...