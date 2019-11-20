Органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году, пишут СМИ

Региональные и федеральные органы власти прекратят принимать россиян в 2024 году, эти полномочия перейдут на Многофункциональные центры (МФЦ). Об этом пишут «Известия», ссылаясь на законопроект МЭР.

Исключением станут так называемые неустанимые случаи, которые правительство определит позже.

Замглавы Минэкономразвития Савва Шипов сообщил, что нововведения формируют «новую философию взаимодействия» между гражданином и государством.

Согласно документу, россияне смогут получать помощь вне зависимости от места прописки или пребывания. Все услуги будут доступны в электронном виде.

В качестве другого плюса в ведомстве называют возможность не заполнять заявления самим - этим займутся сотрудники МФЦ.

Также законопроект предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.