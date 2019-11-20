НАСА сообщило о протечке скафандра астронавта при выходе в открытый космос

Внутри ботинка американского астронавта Эндрю Моргана во время его работы в открытом космосе было найдено скопление воды. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя НАСА.

По его словам, небольшое скопление воды было обнаружено внутри правого ботинка скафандра. Инженеры выясняют, что стало причиной такого отклонения. Уточняется, что инцидент не должен повлиять на график следующих выходов в открытый космос.

Морган вместе с астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано работал за бортом МКС 15 ноября. Всего в открытом космосе астронавты провели 6 часов 32 минуты. За это время они сняли со спектрометра AMS защитный щит, чтобы в последующем его отремонтировать.

AMS был доставлен на станцию в 2011 году. В НАСА сообщали, что три из четырех насосов системы охлаждения прибора перестали работать.