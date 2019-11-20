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Боливийский МИД разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

Боливийский МИД разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

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4:42   20 Ноября 2019
Весь мир

Боливийский МИД разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

Боливийский МИД разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

МИД Боливии разрешил выехать из страны Эвалис Моралес Альварадо, дочери бывшего президента Эво Моралеса.

В сообщении ведомства в Twitter говорится, что министерство выдало разрешение на безопасный выезд Альварадо.

Также отмечается, что аналогичное разрешение было дано депутату от коренного народа Марии Понье, которая в настоящий момент укрывается в мексиканском посольстве.

Ранее МИД Боливии заявил, что поможет 24 политикам из партии Моралеса MAS («Движение к социализму») осуществить безопасный выезд из страны в Мексику.

Новые власти Боливии накануне создали специальный комитет прокуратуры, который будет отвечать на задержание депутатов и других лиц, связанных с партией подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.

 Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий и требуют отставки вице-спикера, занявшего должность президента.

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Автор: Олег Королев
#боливия #эво моралес

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