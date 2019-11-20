Боливийский МИД разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

МИД Боливии разрешил выехать из страны Эвалис Моралес Альварадо, дочери бывшего президента Эво Моралеса.

В сообщении ведомства в Twitter говорится, что министерство выдало разрешение на безопасный выезд Альварадо.

Также отмечается, что аналогичное разрешение было дано депутату от коренного народа Марии Понье, которая в настоящий момент укрывается в мексиканском посольстве.

Ранее МИД Боливии заявил, что поможет 24 политикам из партии Моралеса MAS («Движение к социализму») осуществить безопасный выезд из страны в Мексику.

Новые власти Боливии накануне создали специальный комитет прокуратуры, который будет отвечать на задержание депутатов и других лиц, связанных с партией подавшего в отставку президента страны Эво Моралеса.

Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий и требуют отставки вице-спикера, занявшего должность президента.