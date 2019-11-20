Поддерживыемые США курдские боевики в Сирии живут только за счет войны и воровства нефти

США и курдские боевики, соглашаясь на перемирие, не ставили перед собой цель выполнять договоренности. Об этом заявил «Полиэксперту» член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Он отметил, что мирное урегулирование невыгодно США и курдским боевикам, поскольку оно укреплять позиции сирийского правительства и России.

«Дестабилизация же приносит дивиденды американцам и курдам, им мир не нужен», — заявил Перенджиев.

Эксперт заявил, что курдские боевики не знают мирной жизни: если она наступит, то им нечем будет заняться и не на что будет жить. По его мнению, курдские радикалы не хотят менять свою роль, поскольку они привыкли к войне и воровству. По этой причине по своему желанию отступать от сирийско-турецкой границы и отступать от оккупированных территорий, где находятся нефтяные поля, они не станут.