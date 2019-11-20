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Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

 МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории
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Боливийский МИД разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

Боливийский МИД разрешил дочери Эво Моралеса покинуть страну

 Поддерживыемые США курдские боевики в Сирии живут только за счет войны и воровства нефти

Поддерживыемые США курдские боевики в Сирии живут только за счет войны и воровства нефти
3:43   20 Ноября 2019
Весь мир

Три человека погибли при столкновениях у НПЗ в Боливии

Три человека погибли при столкновениях у НПЗ в Боливии

Три человека погибли и около трех десятков пострадали в Боливии во время столкновений с полицией около нефтеперерабатывающего завода «Сенката».

Столкновения начались в момент, как сторонники экс-президента Эво Моралеса блокировали снабжающий столицу нефтезавод, спровоцировав остановку поставок топлива. Протестующие попытались снять блокаду, взорвав стену предприятия. Находящиеся внутри полицейские открыли по ним огонь.

По данным управления уполномоченного по правам человека, от пулевых ранений погибли два человека. Причины третьего уточняются. Пострадавших доставили в местные больницы.

Из-за проблем с поставками топлива в Ла-Пасе перестал работать общественный транспорт.

По официальным данным, всего со дня выборов (20 октября) в Боливии погибли 23 человека, 715 получили ранения. Были арестованы 624 человека.

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Автор: Олег Королев
#протесты #боливия #эво моралес

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