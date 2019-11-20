Три человека погибли при столкновениях у НПЗ в Боливии

Три человека погибли и около трех десятков пострадали в Боливии во время столкновений с полицией около нефтеперерабатывающего завода «Сенката».

Столкновения начались в момент, как сторонники экс-президента Эво Моралеса блокировали снабжающий столицу нефтезавод, спровоцировав остановку поставок топлива. Протестующие попытались снять блокаду, взорвав стену предприятия. Находящиеся внутри полицейские открыли по ним огонь.

По данным управления уполномоченного по правам человека, от пулевых ранений погибли два человека. Причины третьего уточняются. Пострадавших доставили в местные больницы.

Из-за проблем с поставками топлива в Ла-Пасе перестал работать общественный транспорт.

По официальным данным, всего со дня выборов (20 октября) в Боливии погибли 23 человека, 715 получили ранения. Были арестованы 624 человека.