МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

Восстановление мира в Афганистане является основным фактором упрочнения безопасности в пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

Дипломат принял участие во встрече «ООН и ШОС: сотрудничество в целях поддержания мира, безопасности и стабильности.

Моргулов отметил, что особое внимание в рамках организации уделяется ситуации в Афганистане. По его словам, восстановление мира является решающим фактором укрепления безопасности на всем пространстве ШОС.

Дипломат отметил, что недавнее нападение боевиков ИГ* на пограничное КПП в Таджикистане еще раз подтвердило, что региональная террористическая угроза реальна, и одним из ее источников является подпитка террористов с помощью наркотрафика.

По словам представителя МИД РФ, совместные усилия стран-членов ШОС нацелены на формирование глобальной архитектуры, устойчивого развития и надежной безопасности.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена российским судом.