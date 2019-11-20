Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

 МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории
Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

 Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу
МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

 ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска

ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

 МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории
Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

 Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу
МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

 ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска

ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска
3:14   20 Ноября 2019
Весь мир

МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

Восстановление мира в Афганистане является основным фактором упрочнения безопасности в пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов.

Дипломат принял участие во встрече «ООН и ШОС: сотрудничество в целях поддержания мира, безопасности и стабильности.

Моргулов отметил, что особое внимание в рамках организации уделяется ситуации в Афганистане. По его словам, восстановление мира является решающим фактором укрепления безопасности на всем пространстве ШОС.

Дипломат отметил, что недавнее нападение боевиков ИГ* на пограничное КПП в Таджикистане еще раз подтвердило, что региональная террористическая угроза реальна, и одним из ее источников является подпитка террористов с помощью наркотрафика.

По словам представителя МИД РФ, совместные усилия стран-членов ШОС нацелены на формирование глобальной архитектуры, устойчивого развития и надежной безопасности.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена российским судом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иг #афганистан #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...