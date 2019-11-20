Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

 МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории
Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

 Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу
МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

 ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска

ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска
Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

 МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории
Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

 Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу
МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

МИД РФ заявил о важности восстановления мира в Афганистане

 ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска

ПВО Сирии сбили ракеты над окрестностями Дамаска
2:38   20 Ноября 2019
Россия

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Совфед предлагает привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину ночью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, адресованное комиссии по разработке документа.

Сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) еще одним составом административного правонарушения.

Согласно нему, совершение нарушающих тишину и покой граждан действий физлицами, в том числе ночью (с 23:00 до 07:00) будет наказываться штрафом в размере до трех тысяч рублей.

Также к действиям, которые нарушают право на отдых и жилище граждан, относятся использование звуковоспроизводящих устройств и слишком громкое пение.

Однако, действие предлагаемой статьи КоАП не распространяется на нарушение покоя и тишины, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуации, проведении религиозных праздников и официальных культурно-массовых мероприятий.

Ожидается, что данные меры должны решить проблему привлечения полицейских к пресечению нарушения покоя и тишины ночью.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#совфед #соседи #шум

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...