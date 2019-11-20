Сенаторы предлагают штрафовать россиян за шумное поведение по ночам

Совфед предлагает привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину ночью. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо, адресованное комиссии по разработке документа.

Сенаторы предлагают дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) еще одним составом административного правонарушения.

Согласно нему, совершение нарушающих тишину и покой граждан действий физлицами, в том числе ночью (с 23:00 до 07:00) будет наказываться штрафом в размере до трех тысяч рублей.

Также к действиям, которые нарушают право на отдых и жилище граждан, относятся использование звуковоспроизводящих устройств и слишком громкое пение.

Однако, действие предлагаемой статьи КоАП не распространяется на нарушение покоя и тишины, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации чрезвычайных ситуации, проведении религиозных праздников и официальных культурно-массовых мероприятий.

Ожидается, что данные меры должны решить проблему привлечения полицейских к пресечению нарушения покоя и тишины ночью.