Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

Курдские боевики препятствуют снятию напряжения на севере Сирии, мешая совместному патрулированию Турции и России. Об этом заявил член Госдумы РФ Юрий Швыткин.

В интервью «Политэксперту» депутат заявил, что Россия может содействовать в оказании гумпомощи, проведении разъяснительных работ с населением и «осуществлении пропагандистских действий».

Парламентарий заявил, что прекращать российско-турецкое патрулирование на севере Сирии ни в коем случае нельзя.

Нападение на российско-турецкий патруль на севере Сирии в районе города Кобани произошло в понедельник. В Минобороны РФ сообщили, что атаке подверглись восемь бронированных машин - боевики закидывали их «коктейлями Молотова» и камнями.

Нападения курдских боевиков на патруль могут вынудить Турцию начать новую контртеррористическую операцию. Прошлая операция ««Источник мира» на северо-востоке Сирии проходила с 9 по 22 октября.