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Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

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МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

 Сектант из Украины принудил к рабству больных россиян и построил бизнес

Сектант из Украины принудил к рабству больных россиян и построил бизнес
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 Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу
Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

 Прокуроры США не могут предоставить доказательной базы против Concord о «вмешательстве РФ»

Прокуроры США не могут предоставить доказательной базы против Concord о «вмешательстве РФ»
2:00   20 Ноября 2019
Весь мир

Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

Курдские боевики препятствуют снятию напряжения на севере Сирии, мешая совместному патрулированию Турции и России. Об этом заявил член Госдумы РФ Юрий Швыткин.

В интервью «Политэксперту» депутат заявил, что Россия может содействовать в оказании гумпомощи, проведении разъяснительных работ с населением и «осуществлении пропагандистских действий».

Парламентарий заявил, что прекращать российско-турецкое патрулирование на севере Сирии ни в коем случае нельзя.

Нападение на российско-турецкий патруль на севере Сирии в районе города Кобани произошло в понедельник. В Минобороны РФ сообщили, что атаке подверглись восемь бронированных машин - боевики закидывали их «коктейлями Молотова» и камнями.

Нападения курдских боевиков на патруль могут вынудить Турцию начать новую контртеррористическую операцию. Прошлая операция ««Источник мира» на северо-востоке Сирии проходила с 9 по 22 октября.

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Автор: Олег Королев
#сирия #курды #военная полиция рф

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