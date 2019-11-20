МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

Правоохранители застали противозаконное предприятие врасплох и на месте арестовали нескольких преступников. Крупнейшая за последние годы нарколаборатория в Подмосковье, производившая около 1,5 тонн различных синтетических наркотиков каждый месяц, была ликвидирована.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что производство запрещенных веществ расположилось в Серпуховском районе Подмосковья на территории бывшего фермерского хозяйства. На данный момент деятельность производственных цехов на участке общей площадью около четырех гектаров успешно ликвидирована.

«По имеющейся информации, в течение месяца здесь могло производиться около 1,5 тонн синтетических наркотиков», — рассказала Ирина Волк ТАСС.

По ее словам оперативники ворвались на территорию лаборатории, когда работа шла полным ходом. Химические реакторы стоимостью по 200 — 500 тысяч рублей каждый на полной мощности смешивали необходимые ингредиенты. После изготовления вещества обычно расфасовывались на партии разного размера. Во время операции были изъяты полторы тонны веществ в жидком виде, четыре тонны химических реактивов и огромное количество «запрещенки», хранившейся в другой форме.

На месте задержали троих химиков-технологов родом из Украины и курьера закладчика. Немногим позже был выявлен и арестован предполагаемый организатор. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотиков в особо крупном размере.