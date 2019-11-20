Адвокаты российской компании Concord Management and Consulting LLC, которую экс-спецпрокурор США Роберт Мюллер голословно обвинил во «вмешательстве» в выборы, ходатайствует о необходимости передачи им материалов дела, имеющихся у Госдепа, Минюста США и ФИК. Об этом пишет ФАН.

Защитники приложили к данному ходатайству восемь документов, поддерживающих их аргументацию. Его суть состоит в том, что российская компания требует от Госдепартамента, министерства юстиции и Федеральной избирательной комиссии (ФИК) предоставления доказательств и раскрытия информации по поводу жалобы, которая подана организацией Common Cause в сентябре 2017 года. В ней были изложены утверждения о «влиянии на выборы», как и в обвинительном акте. При этом жалоба была направлена в ФИК до того, как был издан обвинительный акт по данному делу.

Данные материалы могут пролить свет на реакцию на подобные заявления со стороны тех государственных органов, чьи функции, по утверждению властей США, якобы нарушил «Конкорд» через «вмешательство». Данная информация существенна для подготовки защиты «Конкорда».

Правительство США игнорировала все предыдущие запросы российской компании, однако в середине ноября оно все же ответило на них расплывчатыми и неоднозначными формулировками. Это говорит о том, что судебная команда министерства юстиции США по данному делу либо не озаботилась получением сведений - что было бы странно с учетом того, что жалоба Common Cause почти полностью отражает заявления, содержащиеся в обвинении, либо она имеет такие сведения, но скрывает их от ответчика.

Правительство до сих пор не представило сведений о позиции американских ведомств по части того, считают ли они свои функции нарушенными в связи с действиями ответчика, и относительно обязанности «Конкорда» сообщать соответствующие сведения в эти государственные органы.

На данный момент адвокаты российской компании ходатайствуют о понуждении правительства предоставить документы в течение семи дней.

Зашита Concord Management правомерно требует передачи для ознакомления всех материалов ведомств США, которые являются неотделимой частью доказательной базы против российской компании. Согласно нормам законодательства США и международного права, вся совокупность доказательств является предметом судебного процесса, а значит она должна быть доступна обеим его сторонам. В противном случае, ответчик не может выстроить защиту.

Доказательная база скрывается от защитников «Конкорда» беспрецедентно долгое время. Так, прокуроры США всеми силами пытаются превратить процесс над Concord Management в судебный трипунал: назначенные администраций эксп-президента США Барака Обамы попирают принципы права или элементарной логики, пытаясь выставить российскую компанию в качестве «козла отпущения» в грязной политической игре, которую ведут демократы.

Следы «вмешательства РФ» Вашингтон ищет с 2016 года. В апреле текущего года расследовавший «дело о вмешательстве» спецпрокурор Роберт Мюллер обнародовал доклад, в котором признал, что подозрения о связи американского президента Дональда Трампа с Россией не удалось. Расследование обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 миллионов долларов.

В апреле «Конкорд» подал в суд на Мюллера. Адвокат российской компании Дюбелье уверен, что экс-спецпрокурор нарушил уголовный кодекс округа Колумбия, распространив сведения о подозрения к российской компании, тем самым нарушив ее право на справедливый суд. После этих законных требований, Мюллер ушел с поста.