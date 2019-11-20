Прокофьев назвал хорошей новостью проверку СК похищения его друзей террористами ПНС Ливии

Хорошими новостями старт проверки СК РФ по факту похищения россиян террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в беседе с ФАН назвал социолог-культуролог Александр Прокофьев. Похищенные – Максим Шугалей и Самер Суэйфан – ему приходятся коллегами и друзьями.

«Они находятся не только в нечеловеческих условиях, но и в почти полном информационном вакууме, - сомневается, что похищенные в курсе новостей, Прокофьев. - У них нет связи с Родиной. До сих пор, у них была только одна встреча с адвокатом, на которой им были переданы письма от родных».

Кроме старта доследственной проверки СК РФ сообщил также о запросе в Интерпол, и требовании консульского доступа к похищенным. Шугалей и Суэйфан содержатся в тюрьме «Митига». Тюрьму контролирует группировка RADA, обвиняемая экспертами международной организации в пытках, насилии, убийствах, работорговле и похищение людей ради выкупа. RADA – часть зонтичной структуры «МВД» ПНС Ливии, возглавляемой Фатхи Башагой. Подчиненные «министра внутренних дел» фигурируют в докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Также их обвиняли в совместных с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ) терактах.

Прокофьев надеется, что давление по линии российских и международных правоохранителей поможет не только освобождению социологов, но и Ливии.

«Считаю очень важным средством давления на правительство Сарраджа (Фаез Саррадж, «премьер» террористов ПНС Ливии – прим. ред) действия по делегитимации этого режима именно тогда, когда он так нуждается в международной поддержке. На сегодняшний день правоохранительная система в Триполи находится в полном развале, ее функции делегированы, по сути, террористическим группировкам, для которых правительство является лишь ширмой», — отметил Прокофьев.

Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены террористами ПНС в Ливии в мае 2019 года. Никаких официальных обвинений похищенным социологам не по линии «МВД», ни по линии «правительства», возглавляемого Сарраджем, за полгода так и не выдвинули. До этого на словах Башага объяснял похищение «вмешательством в президентские выборы», которые в Ливии даже не планируются. Кроме того, россиянам приписывали сотрудничество с ЧВК «Вагнера». Позже Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), чьими сотрудниками являются социологи, назвал голословными обвинения террористов Ливии. В ФЗНЦ считают, что такими заявлениями ПНС пытается избежать ответственности за нарушения норм международного права.