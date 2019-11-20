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0:45   20 Ноября 2019
Весь мир

Прокофьев назвал хорошей новостью проверку СК похищения его друзей террористами ПНС Ливии

Прокофьев назвал хорошей новостью проверку СК похищения его друзей террористами ПНС Ливии

Хорошими новостями старт проверки СК РФ по факту похищения россиян террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в беседе с ФАН назвал социолог-культуролог Александр Прокофьев. Похищенные – Максим Шугалей и Самер Суэйфан – ему приходятся коллегами и друзьями.

«Они находятся не только в нечеловеческих условиях, но и в почти полном информационном вакууме, - сомневается, что похищенные в курсе новостей, Прокофьев. - У них нет связи с Родиной. До сих пор, у них была только одна встреча с адвокатом, на которой им были переданы письма от родных».

Кроме старта доследственной проверки СК РФ сообщил также о запросе в Интерпол, и требовании консульского доступа к похищенным. Шугалей и Суэйфан содержатся в тюрьме «Митига». Тюрьму контролирует группировка RADA, обвиняемая экспертами международной организации в пытках, насилии, убийствах, работорговле и похищение людей ради выкупа. RADA – часть зонтичной структуры «МВД» ПНС Ливии, возглавляемой Фатхи Башагой. Подчиненные «министра внутренних дел» фигурируют в докладах СБ ООН как убийцы, работорговцы, контрабандисты и насильники. Также их обвиняли в совместных с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в РФ) терактах.

Прокофьев надеется, что давление по линии российских и международных правоохранителей поможет не только освобождению социологов, но и Ливии.

«Считаю очень важным средством давления на правительство Сарраджа (Фаез Саррадж, «премьер» террористов ПНС Ливии – прим. ред) действия по делегитимации этого режима именно тогда, когда он так нуждается в международной поддержке. На сегодняшний день правоохранительная система в Триполи находится в полном развале, ее функции делегированы, по сути, террористическим группировкам, для которых правительство является лишь ширмой», — отметил Прокофьев.

Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены террористами ПНС в Ливии в мае 2019 года. Никаких официальных обвинений похищенным социологам не по линии «МВД», ни по линии «правительства», возглавляемого Сарраджем, за полгода так и не выдвинули. До этого на словах Башага объяснял похищение «вмешательством в президентские выборы», которые в Ливии даже не планируются. Кроме того, россиянам приписывали сотрудничество с ЧВК «Вагнера». Позже Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), чьими сотрудниками являются социологи, назвал голословными обвинения террористов Ливии. В ФЗНЦ считают, что такими заявлениями ПНС пытается избежать ответственности за нарушения норм международного права.

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Автор: Олег Королев
#ливия #пнс #максим шугалей

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