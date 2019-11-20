Пушков ответил на заявление Германии по газовому транзиту через Украину

Газовые соглашения оказались под угрозой срыва по вине украинской стороны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться в 2020 году.

Пушков на своей странице в Twitter в ответ на заявление Мааса напомнил, что продлить транзит на год «Газпром» предложил «Нафтогазу». Он отметил, что если Киев откажется от продления, транзит прекратится не по вине России, а Украины.

Он также отметил, что в необходимости продления контракта Германии следует убеждать Киев, а не Москву.

Действующие контракты РФ и Украины на транзит топлива истекают в конце года. Еврокомиссия, Москва и Киев проводят двусторонние консультации о продолжении поставок.

Ранее «Газпром» предложил продлить действующий контракт или заключить новый. При этом российская компания настаивает, что обе стороны должны отказаться от взаимных претензий.