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МВД изъяло около 1,5 тонн наркотиков в ходе ликвидации подмосковной нарколаборатории

 Сектант из Украины принудил к рабству больных россиян и построил бизнес

Сектант из Украины принудил к рабству больных россиян и построил бизнес
Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

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 Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу
Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

Курдские боевики мешают снятию напряжения на севере Сирии, нападая на российско-турецкие отряды

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0:53   20 Ноября 2019
Весь мир

Пушков ответил на заявление Германии по газовому транзиту через Украину

Пушков ответил на заявление Германии по газовому транзиту через Украину

Газовые соглашения оказались под угрозой срыва по вине украинской стороны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через Украину должен продолжаться в 2020 году.

Пушков на своей странице в Twitter в ответ на заявление Мааса напомнил, что продлить транзит на год «Газпром» предложил «Нафтогазу». Он отметил, что если Киев откажется от продления, транзит прекратится не по вине России, а Украины.

Он также отметил, что в необходимости продления контракта Германии следует убеждать Киев, а не Москву.

Действующие контракты РФ и Украины на транзит топлива истекают в конце года. Еврокомиссия, Москва и Киев проводят двусторонние консультации о продолжении поставок.

Ранее «Газпром» предложил продлить действующий контракт или заключить новый. При этом российская компания настаивает, что обе стороны должны отказаться от взаимных претензий.

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Автор: Олег Королев
#украина #пушков #транзит газа

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