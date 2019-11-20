Медведев посоветовал белорусам «понизить градус» риторики в обсуждении острых вопросов

Партнерская встреча не на шутку затянулась, каждая сторона изо всех сил стремилась остаться в выигрыше. Два премьера, Дмитрий Медведев и Сергей Румас, просидели за обсуждением вместо двух часов семь и завершили переговоры глубоким вечером.

Медведев, подводя итоги встречи, отметил, что несмотря на то, что договориться получилось далеко не по всем пунктам, обсуждение было «абсолютно откровенным». Вероятно, где-то и чересчур откровенным, так как российский премьер даже предложил менее эмоционально подойти к вопросу об общей границе:

«Я думаю, что для нас очень важно просто, что называется, градус такой риторики существенно понизить, поскольку мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран…», — призвал белорусов Медведев.

К завершению заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии была согласована большая часть дорожных карт по интеграции двух государств. В то же время не удалось прийти к компромиссу по вопросам сотрудничества в сфере энергетики, но Дмитрий Медведев не считает это поводом для беспокойств.

«По каждому из вопросов существует масса нюансов, но это не означает, что мы не способны договориться», — подбодрил он.

Заседание прошло в резиденции Дмитрия Медведева «Горки», она находится в Подмосковье. Поводом для встречи стал приближающийся юбилей — 8 декабря будет 20 лет с момента создания Союзного государства. К этой дате Владимир Путин и Александр Лукашенко намерены подписать программу дальнейшего сотрудничества, однако многие проблемные моменты в интеграции оставались нерешенными. Медведев и Румас постарались их уладить и взаимовыгодно договориться о будущем обоих государств.