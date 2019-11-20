Военная полиция и армейская авиация РФ провели в Сирии патрулирование по шести маршрутам

Военная полиция РФ провела патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Ракка и Алеппо. Об этом сообщил глава российского ЦПВС в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжается патрулирование по маршруту Айн-Иса - Хадаль в Ракке, а также по маршрутам Аджами - Мембидж, Аджами - Каракозак, Кобани - Дульк- Магар в Алеппо.

Также Боренков сообщил о том, что силы армейской авиации осуществили патрулирование по маршрутам Камышлы - Кувейран - отм. 810 - Хибер-эль-Бир - Кувейран - Камышлы и Квайрес - Айн-Иса - отм.386 - Джаср-Шеннина - Махмудли - Квайрес и Камышлы.,

По словам генерала, за прошедшие сутки специалисты РФ провели одну гуманитарную акцию в провинции Эс- Сувейда, во время которой местным жителям было выдано пять сотен продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны.