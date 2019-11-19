Эксперт рассказал, как Турция в обход эмбарго оружием поддерживает террористов ПНС Ливии

Две тысячи автомобилей, 180 бронетранспортеров, беспилотники и стрелковое оружие осенью 2019-го судно Grande Gabon под итальянским флагом доставило в Ливию. Груз шел из турецкой зоны и предназначался так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, представляющему собой смесь террористических бандформирований. Трэк «Великого Габона» зафиксирован сайтом Marine Traffic.

«Своими действиями Турция нарушает резолюцию Совбеза ООН, предусматривающую оружейное эмбарго, - напомнил Nation News военный эксперт Борис Рожин. - Это в очередной раз демонстрирует, насколько упал авторитет Организации объединенных наций».

Это не первая поставка оружия Турцией оружия ливийским бандформированиям. За год их было несколько. Груз не всегда достигает адресата. В мае 2018 года одно из суден с именем Amazon и с 40 БТР на борту было арестовано.

Кроме оружия Турция помогает ПНС Ливии наемниками, военными инструкторами и боевиками, которых перебрасывает из Идлибской зоны деэскалации в Сирии. Последние оказываются не против помочь своим заграничным друзьям уже в Ливии. Союзное Анкаре «правительство» в Ливии наполнено выходами из «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации признаны террористическими и запрещены в Турции и России).

«Группы террористов, которые использовались для противодействия армии президента Сирии Башара Асада в Идлибе, сейчас используются для поддержки курса Анкары в Ливии с целью ослабления Хафтара и его давления на Триполи. Таким образом мы можем говорить о политике двойных стандартов Анкары. С одной стороны, Турция осуждает "Аль-Каиду", а с другой, направляет ее боевиков в Ливию», - заметил Рожин.

От Сирии Ливию отличает современная история. Последнего легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи коллективному Западу удалось свергнуть. А после 12 членов ООН, выдаваемых «премьером» ПНС Фаезом Саражем за международное признание, наделили марионеточную структуру правом называться «правительством».

Избранная, а не назначенная, власть Ливии в лице Временного правительства располагается в Тобруке. С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама» против боевиков, захвативших власть в стране в 2011 году. В апреле 2019 году у операции стартовала новая фаза по освобождению Триполи и северо-запада.