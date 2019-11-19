Актер Михаил Боярский стал новым героем рубрики ФАН о патриотах

Петербуржец Михаил Боярский является убежденным патриотом родной страны и считает, что патриотизм – это готовность без раздумий отдать жизнь за Родину.

Живая легенда – актер Михаил Боярский стал очередным героем рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма».

Ранее Боярский не раз поддерживал нынешний политический курс России.

«Когда у одного есть совесть, а у другого нет — такое сразу видно. Это и есть политика, которая находится в сердце человека. Если ты патриот России, и для тебя отдать живот за страну и за Отчизну — основное и главное. Ты знаешь, что совершаешь то, зачем родился, — на благо Отчизны», - приводит издание слова актера.

Напомним, Михаил Боярский начал свой творческий путь в 70-х годах, поступив в театральный вуз, и параллельно устроившись на работу в театр имени Ленсовета. Первый раз они вышел на сцену в эпизодической роли в спектакле по роману «Преступление и наказание» Достоевского. А первый успех Боярскому принесла роль Трубадура в спектакле «Бременские музыканты» - темперамент и пластичность молодого актера сразу полюбились зрителям. С тех пор за Михаилом Боярским закрепился образ авантюриста и романтика, и сыгранные им кинороли в фильмах «Собака на сене» и «Д’Артаньян и три мушкетера», укрепили его в этом амплуа.

В 90-х годах Михаил Боярский зарекомендовал себя как музыкант-исполнитель. Сосредоточившись на музыкальной карьере, он сотрудничал с композиторами Максимом Дунаевским, Виктором Резниковым и другими. Его песни «Спасибо, родная», «Зеленоглазое такси», «Все пройдет» стали настоящими хитами и до сих пор регулярно звучат по радио.