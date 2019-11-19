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МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

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МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

 Автомобиль с номерами «как у Боярского» насмерть сбил пешехода

Автомобиль с номерами «как у Боярского» насмерть сбил пешехода
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22:55   19 Ноября 2019
Россия

МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

Главное управление МВД по Санкт-Петербургу опровергло появившуюся во вторник вечером новость о том, автомобиль Михаила Боярского, возможно, насмерть сбил пешехода.

Соответствующее опровержение ведомство направило информагентству «Политика сегодня», после публикации информации что автомобиль Mersedes, с государственным номером о022са98, на котором ранее видели актера Михаила Боярского, якобы насмерть сбил человека на улице Оптиков и скрылся с места происшествия.

«В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли указанную информацию, сообщив, что информация о ДТП оказалась ложной и своего подтверждения не нашла. С уважением, пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», - говорится в поступившем в редакцию сообщении.

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Автор: Александр Люблинский
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