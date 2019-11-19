МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе
Главное управление МВД по Санкт-Петербургу опровергло появившуюся во вторник вечером новость о том, автомобиль Михаила Боярского, возможно, насмерть сбил пешехода.
Соответствующее опровержение ведомство направило информагентству «Политика сегодня», после публикации информации что автомобиль Mersedes, с государственным номером о022са98, на котором ранее видели актера Михаила Боярского, якобы насмерть сбил человека на улице Оптиков и скрылся с места происшествия.
«В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли указанную информацию, сообщив, что информация о ДТП оказалась ложной и своего подтверждения не нашла. С уважением, пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», - говорится в поступившем в редакцию сообщении.