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 Трамп назвал прессу в США опасной и коррумпированной

Трамп назвал прессу в США опасной и коррумпированной
22:29   19 Ноября 2019
Весь мир

Трамп назвал прессу в США опасной и коррумпированной

Трамп назвал прессу в США опасной и коррумпированной

Президент США Дональд Трамп назвал «больными» журналистов CNN, которые сообщили, что он якобы перенес сердечный приступ.

По словам американского лидера, он был на медосмотре и посетил в медицинском центре семью раненого солдата. Об этом он рассказал во вторник, отметив, что инцидент произошел в субботу, 16 ноября.

«Я был на медосмотре в субботу. Вернулся, а жена спрашивает: "Дорогой, все в порядке? Они сообщили, что у тебя был сердечный приступ". Я спросил, почему у меня был сердечный приступ. "Потому что был в медицинском центре"», - с возмущением поведал глава Белого дома.

При этом Трамп добавил, что пробыл в медицинском центре недолго, и, воспользовавшись случаем, посетил семью раненого солдата, который перенес операцию.

«Я очень быстро вернулся домой, а меня встретили новостью: "Мы решили, что был приступ. CNN сообщила, что у вас может быть приступ и сильная боль в груди"», - добавил он.

Также президент США с возмущением назвал журналистов «больными людьми».

«Пресса в этой стране опасна. У нас нет свободы слова, у нас очень коррумпированные СМИ», - заключил Трамп.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #сми #журналисты #весь мир

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