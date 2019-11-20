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0:06   20 Ноября 2019
Россия

Сектант из Украины принудил к рабству больных россиян и построил бизнес

Сектант из Украины принудил к рабству больных россиян и построил бизнес

Украинец Евгений Пересветов под видом провославного проповедника содержал целые группы людей взаперти и принуждал их бесплатному труду. Об этом сообщил «Царьграду» знакомый с материалами уголовного дела источник.

Пересветов и его единомышленники похищали людей, лишали их свободы и принуждали к рабскому труду. Пастор содержал огромную колонию рабов по всей России.

Под видом благотворительного центра «Восстановление», Пересветов заманивал в рабство наркоманов, алкоголиков, социально неустроенных людей, заставлял их читать Библию и работать, а сам зарабатывал деньги, в то время как его «рабы» вредили своему здоровью отсутствием медицинской помощи и заражали здоровых соседей. Вместе с алкоголиками, наркоманами и туберкулезниками в «клетки» попадали и здоровые люди, иногда даже матери с детьми. Зачастую, люди сами приводили социально неустоявшихся родственников мошенникам, слепо веря в их благие намерения.

«Под прикрытием социально значимых проектов они создавали даже дома для женщин и детей, страдающих от домашнего насилия. На первый взгляд, все выглядело пристойно. Арендовали помещения, селили и… запирали, не давая выходить на улицу и заставляя работать», – рассказывает источник.

 

К счастью, находились среди пленников и те, кому удавалось сохранить рассудок в этих ужасных условиях. В 2017 году, жильцы одного их многоквартирных домов поймали записку с просьбой о помощи, спущенную на ниточке. В квартиру немедленно приехала полиция. Пастору удалось сбежать, однако четыре его подельника были арестованы. Сам Пересветов скрывается в США, однако не оставляет идею о целой колонии плененных в России.

Источник утверждает, что Пересветов прибыл в Россию по указанию другого пастора - мошенника Сандея Аделаджа, который несколько лет назад занимался на Украине подобной деятельностью, а после побега в США в годы Майдана направлял организованные боевые группы в Киев.

По мнению источника, в настоящий момент еще остались люди, готовые поверить пастору - злоумышленнику. Пересветов продолжает проповедовать, его «Христианский центр» продолжает свою деятельность и даже имеет офис в Москве, что, по мнению источника, является очень опасным.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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