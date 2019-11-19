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МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

МВД опровергло новость, что автомобиль Боярского сбил пешехода в Приморском районе

 Автомобиль с номерами «как у Боярского» насмерть сбил пешехода

Автомобиль с номерами «как у Боярского» насмерть сбил пешехода
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21:49   19 Ноября 2019
Россия

Автомобиль с номерами «как у Боярского» насмерть сбил пешехода

Автомобиль с номерами «как у Боярского» насмерть сбил пешехода

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник в Приморском районе Санкт-Петербурге на улице Оптиков.

Как сообщает информагентство «Невские новости», пешехода насмерть сбил Mersedes, с номерами как у авто актера Михаила Боярского.

О том, что на автомобиле с таким же государственным номером ранее ездил Михаил Боярский изданию сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Как отмечается, в ориентировке автомобиль указан как черный Mersedes с государственным номером о022са98.

С места происшествия автомобиль скрылся.

Подробности произошедшего уточняются.

Обновление от 23.02. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию о ДТП.

«Информация о ДТП оказалась ложной и своего подтверждения не нашла», — сообщили «Политике Сегодня» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Автор: Александр Люблинский
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