Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник в Приморском районе Санкт-Петербурге на улице Оптиков.

Как сообщает информагентство «Невские новости», пешехода насмерть сбил Mersedes, с номерами как у авто актера Михаила Боярского.

О том, что на автомобиле с таким же государственным номером ранее ездил Михаил Боярский изданию сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Как отмечается, в ориентировке автомобиль указан как черный Mersedes с государственным номером о022са98.

С места происшествия автомобиль скрылся.

Подробности произошедшего уточняются.

Обновление от 23.02. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию о ДТП.