Автомобиль с номерами «как у Боярского» насмерть сбил пешехода
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник в Приморском районе Санкт-Петербурге на улице Оптиков.
Как сообщает информагентство «Невские новости», пешехода насмерть сбил Mersedes, с номерами как у авто актера Михаила Боярского.
О том, что на автомобиле с таким же государственным номером ранее ездил Михаил Боярский изданию сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Как отмечается, в ориентировке автомобиль указан как черный Mersedes с государственным номером о022са98.
С места происшествия автомобиль скрылся.
Подробности произошедшего уточняются.
Обновление от 23.02. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опровергли информацию о ДТП.
«Информация о ДТП оказалась ложной и своего подтверждения не нашла», — сообщили «Политике Сегодня» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.