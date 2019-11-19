Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Пушков напомнил Зеленскому о Минских соглашениях

Пушков напомнил Зеленскому о Минских соглашениях

 Ходорковский завел себе нового фаворита, отказав Навальному в близости

Ходорковский завел себе нового фаворита, отказав Навальному в близости
Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

 Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году
Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

 Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США

Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США
Пушков напомнил Зеленскому о Минских соглашениях

Пушков напомнил Зеленскому о Минских соглашениях

 Ходорковский завел себе нового фаворита, отказав Навальному в близости

Ходорковский завел себе нового фаворита, отказав Навальному в близости
Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

 Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году

Тимошенко пригласила Зеленского на корпоратив в 2024 году
Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

 Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США

Террористы ПНС Ливии выстроили мифологию российского заговора, чтобы угодить США
21:23   19 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил о том, что Россия нацелена на долговременное сотрудничество с Украиной по транзиту газа, но только в случае прекращения всех судебных разбирательств. Его слова приводит ТАСС 19 ноября.

«Это самый близкий путь доставки газа до потребителей Восточной и Южной Европы по уже сформированной газотранспортной системе», – объяснил Завальный.

Депутат заметил, что предложение «Газпрома» отказаться от взаимных судебных претензий демонстрирует заинтересованность России в долговременных отношениях с Украиной, не привязанных к политическим аспектам.

Завальный обратил внимание, что Россия имеет и другие способы поставки газа в Европу – «Северный поток –2» и «Турецкий поток», увеличение поставок СПГ.

Кроме того, депутат считает, отказ от сотрудничества окажется нерентабельным для украинской стороны в долгосрочной перспективе, так как в скором времени Европа задумается, насколько ей выгодно поддерживать транзит газа в Украине «ценой таких больших политических усилий».

Ранее, министр энергетики Украины Алексей Оржель охарактеризовал предложение «Газпрома» продлить контракт как «неприемлемое», так как продление сотрудничества всего на один год – невыгодно для украинской стороны.

Киев отказался от покупки российского газа с 2015 года. Текущий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает 31 декабря.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #газ #завальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...