Депутат заверил, что Россия нацелена на долгосрочное сотрудничество с Украиной по газу

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил о том, что Россия нацелена на долговременное сотрудничество с Украиной по транзиту газа, но только в случае прекращения всех судебных разбирательств. Его слова приводит ТАСС 19 ноября.

«Это самый близкий путь доставки газа до потребителей Восточной и Южной Европы по уже сформированной газотранспортной системе», – объяснил Завальный.

Депутат заметил, что предложение «Газпрома» отказаться от взаимных судебных претензий демонстрирует заинтересованность России в долговременных отношениях с Украиной, не привязанных к политическим аспектам.

Завальный обратил внимание, что Россия имеет и другие способы поставки газа в Европу – «Северный поток –2» и «Турецкий поток», увеличение поставок СПГ.

Кроме того, депутат считает, отказ от сотрудничества окажется нерентабельным для украинской стороны в долгосрочной перспективе, так как в скором времени Европа задумается, насколько ей выгодно поддерживать транзит газа в Украине «ценой таких больших политических усилий».

Ранее, министр энергетики Украины Алексей Оржель охарактеризовал предложение «Газпрома» продлить контракт как «неприемлемое», так как продление сотрудничества всего на один год – невыгодно для украинской стороны.

Киев отказался от покупки российского газа с 2015 года. Текущий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает 31 декабря.