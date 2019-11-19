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Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

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21:15   19 Ноября 2019
Весь мир

Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

В формате видеомоста с участием международных экспертов состоялось 19 ноября в Москве заседание временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России в новом формате. И речь в нем на этот раз шла не только о России.

«К великому сожалению случаев вмешательства во внутренние дела суверенных государств очень много, — не без грусти констатировал глава комиссии, сенатор Андрей Климов. — Переворот в Боливии также демонстрирует к чему приводят действия третьих стран».

Стране кечуа и аймара, величественных Анд с щедро раскинувшимися плантациями коки сейчас тоже не до веселья. Представитель коренного народа Эво Моралес, двигавший страну к социализму 14 лет, в ноябре был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов. Потеряв сильного лидера, который нашел убежище в Мексике, Боливия продолжает вести печальную статистику жертв уличных беспорядков. Смена власти обернулась более чем двадцатью смертями и более 700 пострадавшими.

Как интернационал собрался под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Сенатор Климов убежден, что обрушившимися на Боливию потрясениями страна обязана внешним игрокам.

«Американское решение изменить политическую систему в 50-ти государствах остается [неизменным]. — сказал сенатор. — Также применяется другой термин “улучшение демократии”. Улучшением демократии России в соответствии с американским законом должен заниматься государственный секретарь Америки. Есть еще один термин, который применяется для оправдания действий “гуманитарная интервенция”. Мы ее наблюдали в Белграде, в Сирии».

Модератор мероприятия напомнил, что идея недопустимости насильственного вмешательства в дела суверенного государства не нова. Ее сформулировал еще два века назад урожденный немец, ставший подданым Российской Империи, не покидая Кенигсберга.

Как интернационал собрался под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Именно на родине Иммануила Канта в октябре родилась Калининградская инициатива — документ, который, грозит положить начало миру, идущему на смену однополярному. Его подписанты (парламентские политические партии, общественные организации и движения стран ОБСЕ) берут на себя обязательство активнее отстаивать мир, безопасность, сотрудничество на европейском континенте и препятствовать вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

«Суть калининградской инициативы заключается в том, чтобы обеспечивать мир в Европе через невмешательство во внутренние дела. — подчеркнул Климов. — Мы полагаем, что этот документ со временем получит поддержку значительного числа наших коллег».

Ведущий научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Цзян Цзин согласилась с коллегой по видеосвязи из Пекина в том, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств является основополагающим принципом в современных международных отношениях.

«Борьба с вмешательством извне продолжается, Китай и Россия будут вместе бороться», — сказала эксперт из Поднебесной, с орбиты которой не без усилий Запада уходит Гонконг.

Как интернационал собрался под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса без обиняков назвал ответственную за вмешательство в разных уголках планеты державу — США.

«Наша страна стала жертвой односторонних принудительных санкций со стороны США. — посетовал он. — В последнее время сказались на энергетические и финансовые активы за рубежом. Стратегия проста. Они используют экономический, финансовый бойкот, попытки переворота, попытки убийства президента».

Ущерб Венесуэлы от агрессивной внешней политики США Тортоса оценил в 30 миллиардов долларов, выделив два основных направления в стратегии американского империализма: политическое истощение и прямую интервенцию.

Как интернационал собрался под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

«Это касается наших братьев из Кубы, Никарагуа и Боливии. Это касается и других стран: Бразилии, Эквадора, Сирии, Ирака, Украины. Мы должны помнить такой же случай был в Никарагуа в 1985 году. Мы должны помнить случай с революционной Кубой с 1962 года. У нас есть данные, сколько средств было украдено Соединенными Штатами. Все это мы отдадим вам, Андрей Аркадьевич, — пообещал дипломат Климову.

На родине Фиделя Кастро о вмешательстве США знают не понаслышке. Остров свободы ежегодно терял от экономической блокады 300 миллиардов долларов. Такую цифру назвал чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Кубинские дети, которые страдают от заболеваний, не могут получать лекарства из США. — сказал дипломат. — Сегодня почти 70 стран мира страдают от нелегальных односторонних и несправедливых санкций».

Как интернационал собрался под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Санкционная удавка аукнулось горем не только на острове свободы. Печальные последствия односторонних экономических ограничений прочувствовали на Аравийском полуострове. В Йемене, по словам Климова, гуманитарная интервенция унесла жизни более 65 тысяч детей.

Экономические санкции, а затем и военная интервенция США обернулась для Сирии гибелью граждан и разграблением природных ресурсов. В частности, нефти и газа, которые оккупационные американские войска сегодня крадут при помощи курдских сепаратистов на восточном берегу Евфрата.

«Внешние вмешательства на внутренние дела Сирии привели к восьми годам войны. — напомнил чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад. — В этом заключается опасность вмешательства во внутренние дела стран. Вот почему все миролюбивые страны должны противостоять подобным действиям особенно со стороны США».

Как интернационал собрался под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Депутат Народной Скупщины (Парламента) Сербии, генеральный секретарь Сербской народной партии Йован Палалич, подписавший Калининградскую инициативу, по видеосвязи из Белграда напомнил, что его страна неоднократно сталкивалась с нарушением международного права и находится сегодня под большим давлением.

Экономический и политический прессинг, как заметил ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир Плигин, — лишь верхушка айсберга. В стремительно меняющемся мире инструментом вмешательства служат плоды развития цифровых технологий.

«Проникновение в дела других государств, использование форм кибератак, кибертерроризма может нести условия для дестабилизации государств», — заметил эксперт.

Сенатор Климов, в свою очередь, обратил внимание участников на особенности политики транснациональных IT-корпораций с регистрацией де-юре в силиконовой долине.

«Господа, если вы считаете себя транснациональными, несите ответственность не только перед американскими законами», — сказал модератор, обращаясь к корпорации Google, которая владеет видеохостингом Youtube.

Как интернационал собрался под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

Отвечая на вопрос «Политики Сегодня» о том, необходимо ли России придерживаться принципа категорического императива Канта, реагируя на вмешательство извне, глава временной комиссии выразил мнение, что труды философа могут стать юридической основой для международных отношений.

«Кант тогда к государям обращался, а мы сегодня должны добиваться того, чтобы появился юридически обязывающий документ. — сказал Климов. — Понятно, что сделать это быстро невозможно, будет много проблем, но мы не хотим прикрываться авторитетом уважаемого мыслителя Канта. Мы должны убеждать других людей с тем, чтобы расширять круг тех, кто поддерживает такие начинания».

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Автор: Марк Григорьев
#россия #сша #вмешательство #калининградская инициатва

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