Совфед собрал интернационал под флагом Канта на борьбу с «расширением демократии»

В формате видеомоста с участием международных экспертов состоялось 19 ноября в Москве заседание временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России в новом формате. И речь в нем на этот раз шла не только о России.

«К великому сожалению случаев вмешательства во внутренние дела суверенных государств очень много, — не без грусти констатировал глава комиссии, сенатор Андрей Климов. — Переворот в Боливии также демонстрирует к чему приводят действия третьих стран».

Стране кечуа и аймара, величественных Анд с щедро раскинувшимися плантациями коки сейчас тоже не до веселья. Представитель коренного народа Эво Моралес, двигавший страну к социализму 14 лет, в ноябре был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов. Потеряв сильного лидера, который нашел убежище в Мексике, Боливия продолжает вести печальную статистику жертв уличных беспорядков. Смена власти обернулась более чем двадцатью смертями и более 700 пострадавшими.

Сенатор Климов убежден, что обрушившимися на Боливию потрясениями страна обязана внешним игрокам.

«Американское решение изменить политическую систему в 50-ти государствах остается [неизменным]. — сказал сенатор. — Также применяется другой термин “улучшение демократии”. Улучшением демократии России в соответствии с американским законом должен заниматься государственный секретарь Америки. Есть еще один термин, который применяется для оправдания действий “гуманитарная интервенция”. Мы ее наблюдали в Белграде, в Сирии».

Модератор мероприятия напомнил, что идея недопустимости насильственного вмешательства в дела суверенного государства не нова. Ее сформулировал еще два века назад урожденный немец, ставший подданым Российской Империи, не покидая Кенигсберга.

Именно на родине Иммануила Канта в октябре родилась Калининградская инициатива — документ, который, грозит положить начало миру, идущему на смену однополярному. Его подписанты (парламентские политические партии, общественные организации и движения стран ОБСЕ) берут на себя обязательство активнее отстаивать мир, безопасность, сотрудничество на европейском континенте и препятствовать вмешательству во внутренние дела суверенных государств.

«Суть калининградской инициативы заключается в том, чтобы обеспечивать мир в Европе через невмешательство во внутренние дела. — подчеркнул Климов. — Мы полагаем, что этот документ со временем получит поддержку значительного числа наших коллег».

Ведущий научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Цзян Цзин согласилась с коллегой по видеосвязи из Пекина в том, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств является основополагающим принципом в современных международных отношениях.

«Борьба с вмешательством извне продолжается, Китай и Россия будут вместе бороться», — сказала эксперт из Поднебесной, с орбиты которой не без усилий Запада уходит Гонконг.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Российской Федерации Карлос Рафаэль Фариа Тортоса без обиняков назвал ответственную за вмешательство в разных уголках планеты державу — США.

«Наша страна стала жертвой односторонних принудительных санкций со стороны США. — посетовал он. — В последнее время сказались на энергетические и финансовые активы за рубежом. Стратегия проста. Они используют экономический, финансовый бойкот, попытки переворота, попытки убийства президента».

Ущерб Венесуэлы от агрессивной внешней политики США Тортоса оценил в 30 миллиардов долларов, выделив два основных направления в стратегии американского империализма: политическое истощение и прямую интервенцию.

«Это касается наших братьев из Кубы, Никарагуа и Боливии. Это касается и других стран: Бразилии, Эквадора, Сирии, Ирака, Украины. Мы должны помнить такой же случай был в Никарагуа в 1985 году. Мы должны помнить случай с революционной Кубой с 1962 года. У нас есть данные, сколько средств было украдено Соединенными Штатами. Все это мы отдадим вам, Андрей Аркадьевич, — пообещал дипломат Климову.

На родине Фиделя Кастро о вмешательстве США знают не понаслышке. Остров свободы ежегодно терял от экономической блокады 300 миллиардов долларов. Такую цифру назвал чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвер Порталь.

«Кубинские дети, которые страдают от заболеваний, не могут получать лекарства из США. — сказал дипломат. — Сегодня почти 70 стран мира страдают от нелегальных односторонних и несправедливых санкций».

Санкционная удавка аукнулось горем не только на острове свободы. Печальные последствия односторонних экономических ограничений прочувствовали на Аравийском полуострове. В Йемене, по словам Климова, гуманитарная интервенция унесла жизни более 65 тысяч детей.

Экономические санкции, а затем и военная интервенция США обернулась для Сирии гибелью граждан и разграблением природных ресурсов. В частности, нефти и газа, которые оккупационные американские войска сегодня крадут при помощи курдских сепаратистов на восточном берегу Евфрата.

«Внешние вмешательства на внутренние дела Сирии привели к восьми годам войны. — напомнил чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад. — В этом заключается опасность вмешательства во внутренние дела стран. Вот почему все миролюбивые страны должны противостоять подобным действиям особенно со стороны США».

Депутат Народной Скупщины (Парламента) Сербии, генеральный секретарь Сербской народной партии Йован Палалич, подписавший Калининградскую инициативу, по видеосвязи из Белграда напомнил, что его страна неоднократно сталкивалась с нарушением международного права и находится сегодня под большим давлением.

Экономический и политический прессинг, как заметил ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН Владимир Плигин, — лишь верхушка айсберга. В стремительно меняющемся мире инструментом вмешательства служат плоды развития цифровых технологий.

«Проникновение в дела других государств, использование форм кибератак, кибертерроризма может нести условия для дестабилизации государств», — заметил эксперт.

Сенатор Климов, в свою очередь, обратил внимание участников на особенности политики транснациональных IT-корпораций с регистрацией де-юре в силиконовой долине.

«Господа, если вы считаете себя транснациональными, несите ответственность не только перед американскими законами», — сказал модератор, обращаясь к корпорации Google, которая владеет видеохостингом Youtube.

Отвечая на вопрос «Политики Сегодня» о том, необходимо ли России придерживаться принципа категорического императива Канта, реагируя на вмешательство извне, глава временной комиссии выразил мнение, что труды философа могут стать юридической основой для международных отношений.