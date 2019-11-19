Ходорковский завел себе нового фаворита, отказав Навальному в близости

Бывший глава московского штаба ФБК (признан иноагентом в России) Виталий Серуканов назвал «пакетным сговором» сотрудничество КПРФ с блогером Алексеем Навальным, который обе стороны заключили только на период выборов. Экс-соратник Навального убежден, что блогер попытается возобновить сотрудничество с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Впрочем, последний сохранит настороженность по отношению к старому-новому союзнику.

«Он [Ходорковский] понимает, что Навальный – ненадежный партнер, всегда может укусить руку, которую его кормила. Известно, что Ходорковский спонсировал многочисленные компании Навального. Сейчас все понимают, что Навальный это "кидало". Ходорковский поступает умно в своей ситуации и пытается "отжать" часть оппозиции под свои сугубо политические интересы", —объяснил Nation News Серуканов.

Ходорковского и Навального, как отмечает издание, рассорило «Умное голосование» на выборах в Мосгордуму. Олигарх усомнился, что технология блогера способна привести к победе тех, кого бы он поддержал. Навальный по традиции призывал распространять и не рефлексировать.

Охладили отношения между блогером и олигархом не только выборы в Мосгордуму, но и появление у Ходорковского нового фаворита. Им, по данным Nation News, является блогер Юрий Дудь.