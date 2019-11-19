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20:16   19 Ноября 2019
Россия

Пушков напомнил Зеленскому о Минских соглашениях

Пушков напомнил Зеленскому о Минских соглашениях

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о возвращении Донбасса Украине.

Ранее президент Украины озвучил, что на встрече «нормандской четверки» в Париже поднимет вопрос о сроках возвращения самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль Киева.

Пушков сомневается о том, что это возможно. По словам сенатора, проект итогового документа саммита уже согласован помощниками глав «четверки».

«Он полностью идет в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом», – пишет Пушков у себя в Twitter.

Ранее стало известно, что встреча лидеров «нормандской четверки»: России, Украины, Франции и Германии, — состоится 9 декабря в Париже. Переговоры в «нормандском формате» по вопросам урегулирования ситуации на Украине проводятся с 2014 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#донбасс #украина #пушков #нормандский формат #зеленский

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